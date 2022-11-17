В Москве начало заканчиваться новое жилье

В 23 районах Москвы не оказалось новостроек на продажу. О том, что в столице начало заканчиваться новое жилье, сообщает РБК со ссылкой на исследование Est-a-Tet.

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Среди районов без новостроек оказались Бескудниковский, Восточное Дегунино, Лианозово, Северное Тушино и другие. Эксперты связывают отсутствие этого типа жилья с нехваткой свободных площадок под застройку и низким спросом на новое жилье в перечисленных локациях.

По итогам октября 2022 года больше всего новостроек располагаются в районе Очаково-Матвеевское — 2,8 тысячи квартир и апартаментов. Второе место занял Даниловский район с 2,7 тысячи лотов, а третье — Раменки, где продается 2,2 тысячи объектов. Меньше всего жилья такого типа представлено в Северном Медведкове — 302 лота.