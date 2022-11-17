Названы российские мегаполисы с самым доступным жильем

Городом с самым доступным жильем на первичном рынке стал Волгоград — один квадратный метр в новостройках этого города стоит в среднем 80,27 тысячи рублей. Такие данные назвал руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров, пишут «Известия».

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Второе место занимает Челябинск — там «квадрат» строящегося жилья стоит 85,98 тысячи рублей. На третьей строчке — Воронеж с показателем 95,17 тысячи рублей за квадратный метр. Следом идут Омск (100 тысяч рублей за «квадрат») и Самара (101,4 тысячи рублей).

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На вторичном рынке жилья самые дешевые варианты продаются в Челябинске (64,86 тысячи рублей за «квадрат»), Волгограде (77,27 тысячи рублей за «квадрат»), Омске (83,82 тысячи рублей за «квадрат»), Перми (85,96 тысячи рублей за «квадрат») и Воронеже (87,17 тысячи рублей за «квадрат»).

Самые дорогие новостройки, по оценкам эксперта, находятся в Москве — там средняя стоимость «квадрата» находится на уровне 302,78 тысячи рублей. Далее по уровню цен идут Санкт-Петербург (252,89 тысячи рублей за «квадрат»), Казань (189,09 тысячи рублей), Новосибирск (132,92 тысячи рублей) и Краснодар (132,28 тысячи рублей).

Наименее доступные квартиры на вторичном рынке также наблюдаются в Москве (284,96 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (198,10 тысячи рублей), Казани (137,79 тысячи рублей), Нижнем Новгороде (112,11 тысячи рублей) и Новосибирске (107,09 тысячи рублей).

Загитов пояснил, что стоимость жилья напрямую зависит от уровня доходов населения в городе, а также от социально-экономического развития региона и размера валового регионального продукта в целом.

«Так, в меньших по численности городах стоимость новостроек может быть на порядок выше, чем в городах с большим количеством населения. Явные примеры тому — Казань и Екатеринбург», — уточнил специалист.

Эксперт добавил, что стоимость жилой недвижимости также зависит от количества застройщиков в городе с выданными разрешениями на строительство и экологической обстановки в регионе. По словам Закирова, при относительно небольшой разнице в численности населения и уровне заработной платы стоимость одного квадратного метра новостройки в Челябинске более чем в два раза ниже аналогичного показателя в Казани.

«Можно констатировать, что самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом», — заключил Загитов.