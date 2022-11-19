Российские банки начали выдавать ипотеку по-новому

Эксперт компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что один из российских банков начал активно оформлять ипотеку с возможностью внесения первоначального взноса в течение полугода. По ее мнению, этот тренд может распространиться и на другие финансовые организации, пишут «Известия».

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Решетникова пояснила, это предложение на фоне текущей ситуации « очень актуально и пользуется спросом» у клиентов организации. Она добавила, что люди желают приобрести жилье до конца года, так как опасаются завершения ипотеки с господдержкой.

По ее оценке, предложение особенно подходит семьям и гражданам с небольшим доходом.