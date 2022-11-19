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17 минут назад

Эксперт заявил, что российские банки могут начать выдавать ипотеку без первоначального взноса

Илья Родин

Эксперт компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, что один из российских банков начал активно оформлять ипотеку с возможностью внесения первоначального взноса в течение полугода. По ее мнению, этот тренд может распространиться и на другие финансовые организации, пишут «Известия».

Российские банки начали выдавать ипотеку по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решетникова пояснила, это предложение на фоне текущей ситуации « очень актуально и пользуется спросом» у клиентов организации. Она добавила, что люди желают приобрести жилье до конца года, так как опасаются завершения ипотеки с господдержкой.

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По ее оценке, предложение особенно подходит семьям и гражданам с небольшим доходом.

Решетникова уточнила, что возможность получения ипотеки с рассрочкой по первоначальному взносу также появилась и при покупке вторичного жилья.

Недвижимость,Татьяна Решетникова,
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