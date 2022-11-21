В России начнут строить дома с площадками для беспилотников

В России будет создана внутригородская терминальная инфраструктура для беспилотных авиационных систем. Прорабатывают меру Минстрой и ВЭБ.РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство.

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В правительство должны представить идеи, которые направлены на рост доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, предусматривающих возможность разместить

терминальную инфраструктуру для беспилотной аэродоставки грузов. Сообщается, что этого нужно добиться в ближайшие три года. Беспилотники хотят использоваться для аэродоставки грузов к месту жительства россиян.

Задумка предполагает разработку критериев размещения и внесение корректировок в нормативно-правовые акты.

Кроме того, в стране готовятся к введению мер, которые будут стимулировать застройщиков включать терминальную инфраструктуру в состав проектов новых зданий, а также требований к обеспечению аэромобильности в градостроительные планы и регламенты, добавили в ведомстве.

В компании «Этажи» отмечают, что в настоящее время застройщики выделяют места для установки постаматов для автоматизированного получения посылок. Там отметили наличие в РФ тенденции на увеличение доступности доставки товаров.

В ГК «Первый Трест» подчеркнули, что квадрокоптеры стали часто использовать в ряде отраслей, в частности, в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Там добавили, что стремление начать их использовать для того, чтобы доставлять грузы, не удивляет.

В ГК ФСК считают данный проект перспективным. Однако в компании уверены, что для реализации инициативы требуется проработка, на которую уйдет не менее двух-трех лет.