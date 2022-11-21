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34 минуты назад

В России замедлился рост портфеля ипотеки

Елена Прошина

Согласно материалам Центрального банка России, рост ипотечного портфеля банков РФ в прошлом месяце замедлился до 1,8%. При этом выдачи снизились до 448 миллиардов рублей – на 13%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России замедлился рост портфеля ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 миллиардов рублей) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков», – говорится в документе.

Также отмечается, что выдачи снизились на 13% – с 518 миллиардов рублей до 448 миллиардов рублей, однако сильнее всего это заметно в сегменте первичной ипотеки. Оно составило 23%, в то время как во вторичной ипотеки сокращение достигло всего 5%.

Большая часть снижения пришлась на льготную ипотеку. В октябре выдачи снизились до 182 миллиардов рублей по сравнению с 240 миллиардами в сентябре. Наиболее значимое сокращение произошло в рамках льготной ипотеки под 7% – на 24%, до 119 миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал об ответных мерах РФ на ценовой потолок на нефть.

Недвижимость,Александр Новак,Банк России,
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