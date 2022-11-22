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38 минут назад

Россиян предостерегли от покупки одного вида жилья

Lenta.ru

Покупать жилье в новостройках стоит только в том случае, если девелопер планирует сдать его до конца 2023 года, предостерег россиян риелтор Константин Апрелев. Его слова приводит «Радио 1».

Россиян предостерегли от покупки одного вида жилья
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации покупателям нужно тщательнее выбирать объекты, так как застройщики могут обанкротиться.

«Гражданам стоит быть осмотрительными. Приобретать жилье в новостройках имеет смысл, если в проектной декларации объекта срок ввода дома в эксплуатацию планируется на ближайший год, а не позже», — заявил Апрелев.

В то же время на рынке вторичного жилья цены снизились в соответствии со спросом. Первичный рынок старался удержать стоимость недвижимости на прежнем уровне, однако многие покупатели предпочли «вторичку» из-за более привлекательных цен и возможности начать пользоваться жильем сразу.

В октябре спрос на новостройки в Москве снизился на 28 процентов и достиг уровня 2016 года. В среднем в 2022 году на сделки с новостройками пришлось 38 процентов от общего объема заключенных в столице договоров.

Недвижимость,Константин Апрелев,
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