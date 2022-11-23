ВТБ вышел из проекта офисного небоскреба рядом с "Москва-Сити"

Группа ВТБ вышла из проекта делового небоскреба iCity, строящегося в Шмитовском проезде рядом с деловым центром "Москва-Сити", рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе MR Group, девелопера проекта.

Фото: MR Group MR Group

Там подтвердили, что группа ВТБ продала ранее приобретенную долю в 25,1% структуре самой MR Group. Сделка состоялась 14 ноября.

Проект iCity представлен двумя башнями - Time Tower (34 этажа) и Space Tower (61 этаж).