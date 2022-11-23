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50 минут назад

ВТБ вышел из проекта офисного небоскреба рядом с "Москва-Сити"

РИА Недвижимость

Группа ВТБ вышла из проекта делового небоскреба iCity, строящегося в Шмитовском проезде рядом с деловым центром "Москва-Сити", рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе MR Group, девелопера проекта.

ВТБ вышел из проекта офисного небоскреба рядом с «Москва-Сити»
Фото: MR GroupMR Group

Там подтвердили, что группа ВТБ продала ранее приобретенную долю в 25,1% структуре самой MR Group. Сделка состоялась 14 ноября.

Проект iCity представлен двумя башнями - Time Tower (34 этажа) и Space Tower (61 этаж).

MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко - один из крупнейших девелоперов московского региона. Портфель компании включает проекты общей площадью около 9,5 миллиона квадратных метров в Москве, Подмосковье и Сочи.

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