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1 час назад

Искусственный интеллект "Домклик" упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера

Газета.Ruиещё 3

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал в рамках международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey о том, что технологии искусственного интеллекта помогают Сберу вести планомерную работу над упрощением процесса выдачи ипотеки и улучшением качества клиентского опыта.

Искусственный интеллект "Домклик" упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

В 2023 году будет запущена новая модель рекомендаций на главной странице сервиса «Домклик». Она сможет предлагать варианты объектов недвижимости в зависимости от сегмента клиента.

По словам Царева, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг — от поиска недвижимости до проведения сделок с жильем. Все эти сервисы доступны на сервисе недвижимости «Домклик».

«Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной — из этого процесса нужно исключить все действия, которые не помогают нашим клиентам, а отнимают у них время и энергию. И главный помощник здесь — искусственный интеллект. Мы уже применяем его для персонализации клиентских предложений, консультирования клиентов, обработки документов и противодействия мошенникам», — отметил Царев.

Системы компьютерного зрения обрабатывают входящий поток документов и дают возможность использовать их в автоматическом режиме для ускорения обслуживания клиентов. Также они используются для обработки фотографий объектов недвижимости – например, при публикации на витрине сервиса «Домклик».

Решение на базе ИИ используется в том числе в системах управления качеством контента на витрине «Домклик», а также в процессах коммуникации с клиентом. Уже в этом году «Домклик» перевел с кнопочного меню на голосовое основные процессы коммуникаций с клиентом ботами. В следующем году и здесь ожидается дальнейшие развитие.

Недвижимость,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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