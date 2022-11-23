Искусственный интеллект "Домклик" упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал в рамках международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey о том, что технологии искусственного интеллекта помогают Сберу вести планомерную работу над упрощением процесса выдачи ипотеки и улучшением качества клиентского опыта.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

В 2023 году будет запущена новая модель рекомендаций на главной странице сервиса «Домклик». Она сможет предлагать варианты объектов недвижимости в зависимости от сегмента клиента.

По словам Царева, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг — от поиска недвижимости до проведения сделок с жильем. Все эти сервисы доступны на сервисе недвижимости «Домклик».

«Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной — из этого процесса нужно исключить все действия, которые не помогают нашим клиентам, а отнимают у них время и энергию. И главный помощник здесь — искусственный интеллект. Мы уже применяем его для персонализации клиентских предложений, консультирования клиентов, обработки документов и противодействия мошенникам», — отметил Царев.

Системы компьютерного зрения обрабатывают входящий поток документов и дают возможность использовать их в автоматическом режиме для ускорения обслуживания клиентов. Также они используются для обработки фотографий объектов недвижимости – например, при публикации на витрине сервиса «Домклик».