В ВТБ спрогнозировали рост ставок по ипотеке

Средние ставки по ипотеке в России продолжат расти в условиях увеличившегося спроса на жилье на вторичном рынке, заявил через пресс-службу зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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По его словам, в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 процентного пункта и достиг 6,71%. По оценке ВТБ, в октябре среднесрочная ставка продолжила рост.

"По нашей оценке, в условиях дальнейшей реализации отложенного спроса на вторичном рынке средняя ставка по выдаваемым кредитам продолжит увеличиваться. Свой вклад в динамику показателя может внести и возможное изменение ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре", - заявил он.

Если весной этого года около 70% кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась, отметил Печатников. Сегодня, по статистике ВТБ, доля готовых объектов в выдачах ипотеки составляет уже 65%, добавил он.

Печатников отметил также, что льготная ипотечная госпрограмма на жилье на первичном рынке, которая завершится в этом году, во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 годах.