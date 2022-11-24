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23 минуты назад

ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России продолжит расти

РИА Недвижимость

Средние ставки по ипотеке в России продолжат расти в условиях увеличившегося спроса на жилье на вторичном рынке, заявил через пресс-службу зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В ВТБ спрогнозировали рост ставок по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 процентного пункта и достиг 6,71%. По оценке ВТБ, в октябре среднесрочная ставка продолжила рост.

"По нашей оценке, в условиях дальнейшей реализации отложенного спроса на вторичном рынке средняя ставка по выдаваемым кредитам продолжит увеличиваться. Свой вклад в динамику показателя может внести и возможное изменение ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре", - заявил он.

Если весной этого года около 70% кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась, отметил Печатников. Сегодня, по статистике ВТБ, доля готовых объектов в выдачах ипотеки составляет уже 65%, добавил он.

Печатников отметил также, что льготная ипотечная госпрограмма на жилье на первичном рынке, которая завершится в этом году, во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 годах.

"Мы рассчитываем, что при благоприятной экономической ситуации в следующем году рынок жилищного кредитования сможет показать высокие объемы продаж, даже если ипотека с господдержкой не будет продлена", - заключил он.

Недвижимость,Банк России,Банк ВТБ,
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