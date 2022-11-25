Частные дома в России стали популярнее квартир

"Прошлый год стал для рынка ИЖС переломным – впервые в истории объем частного строительства превысил многоквартирное. В этом году тренд продолжился, и разрыв между сегментами увеличивается. В России уже введено на 10% больше частного жилья (54,2 миллиона квадратных метров), чем за весь 2021 год, который оказался для отрасли рекордным", - приводятся в сообщении слова вице-президента, замдиректора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.