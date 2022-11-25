В ноябре 2022 года в центре Москвы появились дешевые квартиры для аренды — самый бюджетный вариант в ЦАО можно снять за 36 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики «Инком-Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С подобной суммой, по данным специалистов, получится заселиться в однокомнатную квартиру с мебелью и техникой рядом со станцией метро «Новослободская». Второе место по доступности занимает «однушка» недалеко от станции «Серпуховская» — ее предлагают арендовать за 40 тысяч рублей в месяц. На третьем месте находится квартира в том же районе за 43 тысячи рублей в месяц.

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«Стоимость аренды самых низкобюджетных объектов в ЦАО сегодня сопоставима с прошлогодними ценами на наиболее экономичные предложения в целом по Москве: например, в ноябре 2021 года за 35 тысяч рублей можно было снять однокомнатную квартиру в Рязанском районе (ЮВАО)», — пояснила замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» ОксаОксана Полякова.

По оценкам аналитиков, среди сдающих в ЦАО жилье экономкласса 30 процентов — владельцы «лишних» (чаще всего — полученных в наследство) квартир или комнат, часть из них не проживает в Москве. Около 12 процентов владельцев уехали из России и сдают освободившуюся недвижимость, еще 23 процента сдают единственное жилье, а сами снимают более дешевое или живут у родственников, чтобы сэкономить.

Больше трети (35 процентов) приходится на арендодателей, которые продолжают жить в своих квартирах и сдают комнаты арендаторам. В основном это москвичи преклонного возраста — кому-то из них требуется исключительно дополнительный доход, другим важны также патронаж или компаньонство, отмечают в «Инком-Недвижимости».

В целом, по данным специалистов, предложение съемных квартиры в Москве с конца сентября выросло на 25 процентов, а спрос снизился на 20 процентов. Чтобы найти клиентов, арендодатели вынуждены предоставлять скидки в 5-10 процентов. «Сегодня абсолютно рынок арендатора — выбор объектов большой, и есть возможность найти ликвидные варианты по выгодной цене, даже в центральных районах города», — заявила Полякова.

В «Инком-Недвижимости» не видят предпосылок для увеличения спроса и цен в ближайшее время на фоне сложной экономической и политической ситуации. Кроме того, сейчас не сезон на рынке аренды — обычно спрос повышается в марте-апреле.