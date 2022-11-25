В Турции резко увеличился спрос на жилье со стороны россиян

В октябре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Турции вырос на 70,6% среди россиян, по сравнению с показателями за сентябрь. Интерес вызван желанием получить вид на жительство или гражданство страны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков компании Skolkovo Realty.
«В октябре 2022 года спрос среди граждан России на приобретение недвижимости в Турции, для того, чтобы претендовать на вид на жительство или гражданство, увеличился на 70,6 процента относительно сентября», – сказано в материале.
Отмечается, что этот спрос растёт уже второй месяц подряд – в сентябре он увеличился на целых 260% по сравнению с августом.
Кроме того, интерес к покупке жилья в Турции в октябре 2022 года оказался на 2279,41% выше, чем в октябре 2021 года, и на 3871,24% выше, чем в октябре 2020 года. Таким образом, за два года этот показатель вырос практически в 40 раз.