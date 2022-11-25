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1 час назад

В Турции резко увеличился спрос на жилье со стороны россиян

Елена Прошина

В октябре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Турции вырос на 70,6% среди россиян, по сравнению с показателями за сентябрь. Интерес вызван желанием получить вид на жительство или гражданство страны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков компании Skolkovo Realty.

В Турции резко увеличился спрос на жилье со стороны россиян
Фото: ТАССТАСС

«В октябре 2022 года спрос среди граждан России на приобретение недвижимости в Турции, для того, чтобы претендовать на вид на жительство или гражданство, увеличился на 70,6 процента относительно сентября», – сказано в материале.

Отмечается, что этот спрос растёт уже второй месяц подряд – в сентябре он увеличился на целых 260% по сравнению с августом.

Кроме того, интерес к покупке жилья в Турции в октябре 2022 года оказался на 2279,41% выше, чем в октябре 2021 года, и на 3871,24% выше, чем в октябре 2020 года. Таким образом, за два года этот показатель вырос практически в 40 раз.

Ранее стало известно, что МГИМО планирует открыть русскую школу в Турции.

Недвижимость,МГИМО,
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