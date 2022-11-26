Предсказан обвал цен на недвижимость в России

Рынку российской недвижимости грозит обвал, предупредил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Об этом пишет РБК.

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Эксперт отметил, что на рынок жилья оказали негативное влияние разнообразные факторы, в том числе, массовый отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации.

Кроме того, на отрасли сказался средний срок ипотеки, который в августе 2022 года перевалил 23 года. Ранее он держался вблизи отметки 18 лет, пояснил Емельянов.

С учетом того, что ипотеку берут люди, возраст которых в среднем превышает 35 лет, предел растягивания ипотечных сроков практически исчерпан. Банки не дадут ипотеку людям, которые к ее окончанию выйдут на пенсию, полагает эксперт.

Емельянов пояснил, что застройщики «дошли до предела» и по другим вопросам. Так, средняя ставка по новому жилью опустилась до исторически рекордных 3,7% годовых. Дальнейшее ее снижение невозможно, она уже вдвое ниже ключевой и меньше, чем в развитых странах.