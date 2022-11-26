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56 минут назад

Эксперт предсказал обвал цен на недвижимость

Илья Родин

Рынку российской недвижимости грозит обвал, предупредил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Об этом пишет РБК.

Предсказан обвал цен на недвижимость в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметил, что на рынок жилья оказали негативное влияние разнообразные факторы, в том числе, массовый отъезд россиян из страны после начала частичной мобилизации.

Кроме того, на отрасли сказался средний срок ипотеки, который в августе 2022 года перевалил 23 года. Ранее он держался вблизи отметки 18 лет, пояснил Емельянов.

Эксперты показали, на сколько вырастут платежи россиян с отменой льготной ипотеки

С учетом того, что ипотеку берут люди, возраст которых в среднем превышает 35 лет, предел растягивания ипотечных сроков практически исчерпан. Банки не дадут ипотеку людям, которые к ее окончанию выйдут на пенсию, полагает эксперт.

Емельянов пояснил, что застройщики «дошли до предела» и по другим вопросам. Так, средняя ставка по новому жилью опустилась до исторически рекордных 3,7% годовых. Дальнейшее ее снижение невозможно, она уже вдвое ниже ключевой и меньше, чем в развитых странах.

В итоге, с учетом этих и других факторов, вторичный рынок начнет постепенно забирать спрос у первичного. Кроме того, цены будут влиять друг на друга. Стоимость квартир должна будет упасть постепенно на 20%-38%, то есть практически на треть, резюмировал эксперт.

Недвижимость,Валерий Емельянов,
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