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31 минуту назад

Россиянам напомнили о праве переоборудовать квартиру с 1 декабря

Lenta.ru

Юрист Елена Кудерко рассказала, что с 1 декабря у россиян появится право значительно переоборудовать квартиру. Ее слова приводит агентство «Прайм».

У россиян появится право переоборудовать квартиру
Фото: ТАССТАСС

Кудерко заявила о праве устанавливать хаммам и сауну в любом помещении с 1 декабря. Она уточнила, что с этого момента вступят в силу поправки к приказу МЧС «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

«Индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен, соответственно установка коробки с оборудованием не влечет перепланировки или переустройства квартиры и не требует согласования», — напомнила эксперт.

По словам специалиста, установка хаммама может потребовать дополнительного подведения труб водостока и расширения ванной комнаты. Для этого необходимо получить разрешение на перепланировку, заключила Кудерко.

Ранее в России призвали ввести новую льготу для пенсионеров. Федеральная компания «Этажи» предложила освободить их от имущественного налога в ряде случаев.

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