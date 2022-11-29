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1 час назад

Россияне смогут устанавливать в квартире сауну

Лера Букина

Со следующего месяца у россиян появится возможность устанавливать в квартире сауну или хаммам. Об этом заявила агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

У россиян появится право переоборудовать квартиру
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Она указала на грядущее вступление в силу поправок к приказу МЧС. Он касается систем противопожарной защиты, ограничений распространения пожара на объектах защиты и требований к объемно-планировочным решениям. Эти корректировки позволят прибегать к установке хаммама и сауны.

По словам Кудерко, индивидуальные сауны с технической точки зрения не требуют капитальных стен. Так, за установкой коробки с оборудованием не следует перепланировка или переустройства квартиры. Кроме того, такой шаг не требует никакого согласования, уточнила юрист.

Установка хаммама, по ее словам, требует дополнительного подведения труб водостока и расширения ванной комнаты. Это предполагает получение разрешения на перепланировку.

Летом мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое упрощает в городе порядок проведения переустройства и перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. В частности, в столице увеличили срок действия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки - с 12 до 18 месяцев.

Недвижимость,Сергей Собянин,
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