Определена средняя стоимость аренды жилья в Москве

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве площадью 37 квадратных метров составила 44 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперты добавили, что аналогичный показатель для столичной «двушки» в 56 «квадратов» в среднем находится на уровне 67 тысяч рублей в месяц, а для «трешки» площадью 96 квадратных метров — 132 тысячи рублей. Кроме того, они определили медианную стоимость жилья в наиболее востребованных для постоянной аренды районах. Таковыми они назвали районы Пресненский, Тверской, Хамовники, Арбат, Басманный, Мещанский, Замоскворечье, Якиманка, расположенные в центре Москвы. Кроме того, в список попали районы, близкие к центру, с большим количеством новостроек и с хорошей транспортной доступностью — Раменки, Дорогомилово, Хорошевский, Аэропорт, Щукино, Хорошево-Мневники.

Видео дня

Так, в самом дорогом районе из списка, Пресненском, медианная стоимость аренды «однушки» составила 79 тысяч рублей, двухкомнатной квартиры — 143 тысячи рублей, трехкомнатной — 180 тысяч рублей. В наиболее бюджетной локации рейтинга, районе Аэропорт, аналогичный показатель для однокомнатного жилья оценили в 44,3 тысячи рублей в месяц, для «двушки» — в 64,7 тысячи рублей, «трешки» — в 104,5 тысячи рублей.

По словам руководителя аналитического центра «Домклика» Сбербанка Марии Ромчановой, по сравнению с началом осени объем предложения недвижимости для долгосрочной аренды вырос на 38 процентов. Она добавила, что стоимость съема значительно упала — снижение даже в наиболее востребованных районах столицы составило более чем 30 процентов. «Мы полагаем, что при условии дальнейшей стабилизации экономической ситуации образовавшийся дисбаланс может выровняться за короткий промежуток времени», — выразила надежду специалист.