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1 час назад

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников

Елена Прошина

Центральный Банк России рекомендовал финансово-кредитным организациям приостановить принудительное выселение должников и больше не начислять штрафы за просрочку платежей. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.

ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», – говорится в сообщении ЦБ.

При этом в ЦБ также подчеркнули, что реструктуризация не будет учитываться как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.

Ранее ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян года.

Недвижимость,Банк России,
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