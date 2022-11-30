ЦБ рекомендовал приостановить выселение должников

Центральный Банк России рекомендовал финансово-кредитным организациям приостановить принудительное выселение должников и больше не начислять штрафы за просрочку платежей. Об этом сказано на официальном сайте регулятора.
«Рекомендации кредиторам по работе с заемщиками по 31 декабря 2023 года (реструктурировать кредиты (займы) в соответствии с предусмотренными программами реструктуризации, не начислять неустойки (штрафы, пени), приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание)», – говорится в сообщении ЦБ.
При этом в ЦБ также подчеркнули, что реструктуризация не будет учитываться как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика.
Ранее ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян года.