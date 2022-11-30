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55 минут назад

Названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем

Мослента

Города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем называет РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики». Снижение средней стоимости «вторичек» в ноябре 2022 года по сравнению с январем было зафиксировано в семи населенных пунктах региона.

Названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем
Фото: Александр Казаков/КоммерсантъАлександр Казаков/Коммерсантъ

«Средняя цена «квадрата» на вторичном рынке Подмосковья заметнее всего упала в расположенных недалеко от столицы локациях: сказался эффект высокой базы», — заявила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Рейтинг возглавила Кубинка, где стоимость квадратного метра жилья снизилась на пять процентов — с 112,9 до 107,2 тысячи рублей. Второе место заняла Ивантеевка (минус 3,3 процента, с 142,1 до 137,4 тысячи рублей), третье — Голицыно (минус 1,1 процента, с 139,7 до 138,1 тысячи рублей).

Менее чем на один процент вторичное жилье подешевело в Люберцах, Подольске, Раменском и Лыткарино. Минимальное увеличение цен произошло в наиболее дорогих локациях, где потенциал роста ограничен, отметила Лапшина.

Ранее стало известно, что в Москве на треть снизилась стоимость аренды одного типа жилья. Речь идет об элитной недвижимости.

Недвижимость,Елена Лапшина,
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