Цены на жилье в Москве упали до уровня начала года

В ноябре 2022 года цены на вторичное жилье в границах старой Москвы упали до уровня февраля. О том, что недвижимость стоит как в начале года, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

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По итогам месяца средняя стоимость квадратного метра «вторички» в указанных локациях составила 253,5 тысячи рублей — это на 0,1 процента дороже, чем в феврале. В Новой Москве «квадрат» сейчас стоит в среднем 198,8 тысячи рублей — на 1,7 процента ниже февральских показателей. На фоне высокого уровня предложения готового жилья в Москве тренд на снижение цен становится более устойчивым, несмотря на рост спроса.

Стоимость квадратного метра во всех районах Москвы в ноябре снизилась на 0,8 процента. Сильнее всего вторичное жилье подешевело в Центральном административном округе. Цены на квартиры в центре столицы упали на 1,7 процента больше, чем рынок в среднем. При этом в Подмосковье цены почти не изменились, за месяц снизившись на 0,1 процента. Устойчивость области к снижению стоимости жилья связано с переориентировкой покупателей с Москвы на Подмосковье. С мая по ноябрь в старой и Новой Москве цены сократились на 6,7 и 4,5 процента соответсвенно, в области же снижение составило 2,4 процента.