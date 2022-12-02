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1 час назад

В России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья

ТК «Звезда»

В России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение Государственной думы до конца этого года. Об этом первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил «Известиям».

В России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья
Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look PressKonstantin Kokoshkin, Global Look Press

«Сегодня участились вопиющие случаи во многих субъектах, причем в том числе в крупных и небедных городах, когда признанные аварийными дома расселяют неравномерно. Часть жителей переселяют в новые квартиры, а часть остается в полуразрушенных зданиях. Мы получаем множество таких жалоб», - объяснил причины введения данной меры депутат.

Законопроект будет запрещать неодновременное расселение аварийных домов. Также в нем будут установлены сроки, в течение которых жильцам должно быть предоставлено новое жилье. По мнению депутата, за нарушение новых правил следует ввести уголовную ответственность.

В Августе этого года премьер-министр Российской федерации Михаил Мишустин сообщил о запуске новой программы расселения аварийного жилья. Он также сообщил, что на эти цели будет выделено 22,5 млрд рублей.

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