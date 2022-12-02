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2 часа назад

Россияне рассказали о главных критериях выбора новостроек

Lenta.ru

При выборе жилья на первичном рынке россиян больше всего волнует цена квартир и репутация застройщика. О главных критериях для объектов в новостройках покупатели рассказали в опросе, который провели эксперты портала ЕРЗ.РФ, пишет РБК.

Россияне рассказали о главных критериях выбора новостроек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость объектов оказалась ключевым фактором для большинства респондентов — на нее в первую очередь обращают внимание 82,1 процента граждан. На втором месте оказалась репутация девелопера (75,3 процента), а на третьем — транспортная доступность (70,5 процента). Четвертую строчку среди важных критериев выбора нового жилья занимает планировка квартиры (54,2 процента), на пятом месте — отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного соседства (49,5 процента).

В топ-десять основных факторов выбора новостроек также входят наличие рядом детских садов, школ и больниц (48,9 процента), мест для парковки автомобилей (38,9 процента), озеленение территории (36,8 процента), безопасность и наличие ограждений (34,7 процента), близость продуктовых магазинов (34,2 процента).

Наименее важными для покупателей нового жилья оказались наличие по соседству общественно-деловых помещений (0,5 процента), зимней и летней спортивной инфраструктуры (1,1 процента), музеев и театров (2,6 процента), а также возможности trade-in (3,2 процента).

Ранее россияне рассказали о главных страхах при ремонте жилья. Большинство затеявших переустройство дома или квартиры опасаются, что работы будут выполнены некачественно, и их придется проводить заново. Более половины граждан (52 процента) также назвали своим главным страхом при ремонте ситуации, когда они не укладываются в запланированный бюджет или сроки. 47 процентов респондентов заявили, что они переживают из-за недобросовестности рабочих, 38 процентов — из-за некачественной техники.

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