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1 час назад

Определены районы Москвы с падением спроса на новостройки

Lenta.ru

С января по октябрь 2022 года больше всего среди районов Старой Москвы спрос на новостройки снизился в Левобережном — интерес к подобным объектам в сравнении с аналогичным периодом 2021-го упал в пять раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Определены районы Москвы с падением спроса на новостройки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты определили, что в Ярославском районе спрос за год снизился в 4,5 раза. Топ-3 списка замкнул Донской район с уменьшением интереса в четыре раза. Число сделок снизилось в три раза в районах Марфино, Алексеевский, Ростокино и Богородское.

Пятую строчку рейтинга со снижением количества сделок в 2,5 раза разделили районы Беговой, Хамовники и Москворечье-Сабурово. Подобную динамику объяснили объемом экспозиции. Так, в Донском и Ярославском районах за год в продажу не вышел ни один новый корпус.

Ранее аналитики ЦИАН пришли к выводу, что с января по октябрь 2022 года москвичи резко расхотели покупать новые квартиры в шести районах Новой Москвы. Первое место по снижению спроса на первичном рынке жилья заняло поселение Десеновское.

Недвижимость,ЦИАН,
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