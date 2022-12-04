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3 часа назад

Минфин России предложил альтернативу ипотеке

Lenta.ruиещё 3

Власти России планируют внедрить механизм лизинга жилья, предусматривающий аренду квартир с последующим выкупом в качестве альтернативы ипотеки. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект стратегии развития финансового рынка страны до 2030 года, подлинность документа подтвердил изданию источник на финансовом рынке.

Минфин России предложил альтернативу ипотеке
Фото: ТАССТАСС

В Минфине газете также подтвердили эти планы. Ведомство предлагает прорабатывать развитие рынка лизинга жилья, предусматривающего в том числе возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Этот механизм вместе с развитием рынка аренды будет способствовать повышению доступности жилья, пояснили в министерстве.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с изданием уточнила, что покупать жилье с помощью лизинга в России разрешено с 2011 года, однако этот инструмент пока не получил широкого распространения.

Ранее россиянам назвали лизинг в качестве альтернативы ипотеке. Лизинговая компания приобретает объект недвижимости, заключая трехсторонний договор. Покупатель обязан в течение установленного срока выкупить квартиру — как и в случае с ипотекой, он вносит первоначальный взнос и выплачивает оставшуюся стоимость объекта частями. При этом договор официально фиксируется в Росреестре.

Недвижимость,Ипотека,Минфин России,Росреестр,
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