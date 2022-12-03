Минфин предложил альтернативу льготной ипотеке

Минфин предложил развивать в России лизинг жилья – аренду с правом выкупа. Такая схема может стать альтернативой льготной ипотеке, сообщает РБК.

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Лизинг жилья включили в проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Минфин и Банк России представили данный проект правительству в пятницу, 2 декабря.

В Минфине подтвердили, что будут прорабатывать развитие лизинга. Он предусматривает возможность поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. По мнению чиновников, этот механизм вместе с развитием рынка аренды повысит доступность жилья.

При покупке квартиры в лизинг лизинговая компания сначала оценивает платежеспособность клиента и ликвидность, выбранной им квартиры.

Затем компания выкупает объект. Заключается трехсторонний договор, в течение определенного срока клиент должен выкупить квартиру.

Покупатель оплачивает первоначальный взнос, а остальную сумму переводит частями.

Эксперты говорят, что лизинговые компании предлагают клиентам более гибкие условия, чем банки при выдаче ипотеки. Иногда допускается индивидуальный график внесения платежей, размер может не носить фиксированный характер.