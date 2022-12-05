Названы улицы Москвы с самым дорогим жильем

Самые дорогие элитные квартиры на первичном и вторичном рынках выставлены на продажу на Пречистенской набережной. Улицы Москвы с наиболее высокими ценами на жилье назвали аналитики консалтинговой компании NF Group в своем исследовании, пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным специалистов, один квадратный метр квартир и апартаментов на Пречистенской набережной в среднем стоит 3,51 миллиона рублей. Объекты продаются в четырех жилых комплексах — Barkli Plaza, Carré Blanc, «Кленовый DOM» и Пречистенская наб., 45/1с3.

Второе место по стоимости жилья занимает Ордынский тупик — там «квадрат» оценивают в 3,31 миллиона рублей, а лоты доступны в ЖК Barkli Gallery. Тройку лидеров замыкает Большой Толмачевский переулок, где «квадрат» стоит в среднем 2,84 миллиона рублей, а продажи ведутся в ЖК «Лаврушинский» и Б. Толмачевский переулок, 4с1.

В топ-пять дорогих улиц Москвы также вошли Старомонетный переулок (в среднем 2,58 миллиона рублей за «квадрат») и Гранатный переулок (в среднем 2,48 миллиона рублей за «квадрат»).

«Несмотря на высокую стоимость, центр Москвы до сих пор остается востребованной премиальной локацией. Особенной привлекательностью для клиентов отличаются такие кластеры, как Патриаршие пруды, Остоженка-Пречистенка, Хамовники, так как состоятельные люди ценят благоприятную среду, инфраструктуру, близость парков, воды, историю и статусность места проживания», — пояснил региональный директор департамента городской недвижимости NF Group АндрАндрей Соловьев.