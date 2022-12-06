Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Чего нельзя делать даже в собственной квартире, предупредил юрист

Deita.ruиещё 1

Собственники квартир не могут по своему желанию делать перепланировку.

Чего нельзя делать даже в собственной квартире
Фото: ТАССТАСС

О том, какие ещё существуют запреты для россиян на их квадратных метрах, рассказала адвокат и эксперт проекта «Слева на Право» Надежда Ермолаева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, все ограничения обусловлены нормами Жилищного кодекса России. Так, например, россиянам запрещено организовывать в своей квартире гостиницу или промышленное производство.

Квартиру можно использовать только по её прямому назначению. Именно поэтому, в частности, россиянам запрещено использовать свою жилплощадь для миссионерской деятельности за исключением отправления религиозных обрядов.

В целом же, как объяснила эксперт, владелец жилой собственности не имеет права нарушать права и интересы своих соседей. Это связано с тем, что, по словам Ермолавевой, квартира является не только благом, но и бременем.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители