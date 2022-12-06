Чего нельзя делать даже в собственной квартире

Собственники квартир не могут по своему желанию делать перепланировку.

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О том, какие ещё существуют запреты для россиян на их квадратных метрах, рассказала адвокат и эксперт проекта «Слева на Право» Надежда Ермолаева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, все ограничения обусловлены нормами Жилищного кодекса России. Так, например, россиянам запрещено организовывать в своей квартире гостиницу или промышленное производство.

Квартиру можно использовать только по её прямому назначению. Именно поэтому, в частности, россиянам запрещено использовать свою жилплощадь для миссионерской деятельности за исключением отправления религиозных обрядов.