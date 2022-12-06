В Москве нашли пять ЖК с дешевыми квартирами бизнес-класса

Купить дешевые квартиры бизнес-класса можно в пяти новых жилых комплексах (ЖК) Москвы. Наиболее доступное жилье в среднем ценовом сегменте нашли аналитики компании «Метриум». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Лидером рейтинга стал ЖК Stellar City в Можайском районе столицы — это дома разной этажности рядом с инновационным центром «Сколково». Один квадратный метр квартиры бизнес-класса в комплексе стоит в среднем 285,3 тысячи рублей.

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Второе место занимает ЖК City Bay в районе Покровское-Стрешнево, на берегу Спасского затона, в пешей доступности от станции МЦД «Трикотажная». Жилье там стоит в среднем 369 тысячи рублей за «квадрат», с учетом скидки в 15 процентов цена может достигать 313,8 тысячи рублей за квадрат, уточняют аналитики. Замыкает тройку лидеров ЖК Prizma в Обручевском районе — там один квадратный метр в квартирах бизнес-класса стоит в среднем 371,5 тысячи рублей.

Далее следует ЖК «Селигер Сити» в районе Западное Дегунино, в двух минутах пешком от станции метро «Селигерская». «Квадрат» бизнес-класса в этом комплексе оценивают в 387,6 тысячи рублей. На пятой строчке оказался ЖК Wellton Towers в районе Хорошево-Мневники со стоимостью «квадрата» 404,6 тысячи рублей.

В целом по Москве один квадратный метр в новостройках бизнес-класса стоит в среднем 428,8 тысячи рублей — с октября 2021 года по октябрь 2022-го показатель вырос на 11,4 процента. Эксперты «Метриум» отмечают, что почти во всех новостройках бизнес-класса со сдачей корпусов в IV квартале 2022 года не предусмотрена отделка. Исключение составляют ЖК RiverSky, где есть пул квартир с чистовым ремонтом, а также жилые комплексы City Bay и «Селигер Сити», квартиры в которых реализуются с отделкой white box.