В России подорожала ипотека

По итогам ноября на российском рынке недвижимости подорожали все виды ипотечных кредитов, у некоторых банков ставки увеличились за последний месяц осени на 0,5 процентных пункта. Кредиты становятся менее доступными для граждан вопреки стратегии Центробанка (ЦБ) по сдерживанию роста ключевой ставки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

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«В России продолжает дорожать ипотека: из-за рисков неплатежей 29 банков в ноябре повысили ставки, у некоторых они поднялись до 0,5 п.п. (0,5%). Такое повышение способно сильно ударить по карману — из-за этого переплата банку в некоторых случаях может увеличиться на 1 млн рублей», — говорится в материале.

При этом ЦБ за последние месяцы понижал уровень ключевой ставки шесть раз подряд. В конце октября валютный регулятор сохранил планку на отметке 7,5%. Для сравнения, в конце февраля 2022 года этот показатель находился на уровне 20%. Несмотря на это, в ноябре 39 банков скорректировали ставки на ипотечные программы, уточняется в статье.

«Из них 29 организаций, в том числе игроки из рейтинга топ-30, пересмотрели их в сторону увеличения. Диапазон повышения составил 0,1-0,5 п.п. Оставшиеся снизили проценты в диапазоне от 0,2 до 1,7 п.п.», — заключается в заметке.

В итоге с учетом повышения ипотечных ставок на 0,5 п.п. до 10,5% переплаты банку за 30 лет по кредиту на приобретение двухкомнатной квартиры в Москве могут достигать 18,3 млн. А при их увеличении до 11% — уже 19,4 млн за тот же отрезок времени.