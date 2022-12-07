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3 часа назад

В России выросли ставки по ипотеке

Некоторые банки в ноябре решили повысить процентные ставки до 0,5 п.п. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

В России подорожала ипотека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Увеличение началось с конца сентября – тогда в стране на фоне частичной мобилизации приняли законы о кредитных каникулах и списании долгов погибших в зоне спецоперации граждан.

Напомним, что Банк России в конце октября принял решение сохранить ключевую ставку на отметке в 7,5%. В феврале ее повышали до 20%, после чего неоднократно снижали.

В общей сложности в ноябре 39 кредитных организаций изменили ставки на ипотечные программы, следует из сведений маркетплейса. 29 из них решили их повысить. В данном списке есть крупнейшие банки в РФ. Диапазон роста – 0,1–0,5 п.п.

По словам источника, близкого к банковскому сектору, в числе тех, кто повысил ставки в ноябре, оказались «Открытие», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк. Речь идет об отдельных программах, пояснил он.

Ранее сообщалось, что, по данным Frank RG, в 2023 году объем выдач ипотечных кредитов в России может составить 5,4 трлн рублей.

Недвижимость,Банк России,Банк ВТБ,Газпромбанк,
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