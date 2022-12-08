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2 часа назад

Предсказано будущее рынка аренды жилья в Москве

Lenta.ruиещё 1

На фоне геополитических событий в 2022 году на столичном рынке аренды образовался сильный разрыв между просевшим спросом и выросшим предложением. Эксперты предсказывают, что в будущем спрос не вернется, до весны 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Предсказано будущее рынка аренды жилья в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Интерес к столичному жилью начал резко падать в феврале. Ситуация усугубилась в сентябре, когда часть россиян решила переехать в другие страны, а некоторые компании перевели сотрудников за границу. При этом большинство покинувших страну собственников начали сдавать свое жилье в Москве. По данным «Циан.Аналитики», предложение увеличилось в три раза относительно 2021 года, а спрос сократился в два раза.

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Обострение конкуренции за арендаторов привело к снижению цен на аренду московского жилья. Согласно оценке «Авито Недвижимости», по сравнению с началом 2022 года ставки аренды снизились на 9 процентов для однокомнатных квартир, на 15 процентов для «двушек» и на 30 процентов для «трешек». Средняя стоимость «однушки» эконом-класса в ноябре составила 43 тысячи рублей в месяц. Двухкомнатную квартиру сейчас можно снять за 55 тысяч, а трехкомнатную — за 90 тысяч.

Некоторые собственники сохраняют прежние цены, однако многие соглашаются на скидку ради сделки с надежным нанимателем. Из-за этого сроки экспозиции квартир, владельцы которых не подстроились под ситуацию, выросли до двух-трех недель. Часть ранее уехавших в рамках релокации арендаторов начала возвращаться, но пока их доля слишком незначительна, чтобы оказать влияние на рынок — она составляет пять процентов от общего числа. Речь идет в основном о вернувшихся из Турции, Армении и Казахстана.

Эксперты не рассчитывают, что восстановление спроса произойдет раньше весны. Обычно зимой активность арендаторов не повышается, а в последние две недели декабря традиционно ожидается снижение интереса к съемному жилью. В «Инком-недвижимости» отметили, что до весны аренда может подешеветь еще на 5-10 процентов.

В декабре москвичам назвали районы, где сильнее всего снизилась стоимость аренды. Наиболее заметно съемное жилье подешевело в Хамовниках — снижение составило 54 процента. Второе место занял Басманный район, а третье — Якиманка.

Недвижимость,Экономика России,
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