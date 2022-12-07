Апартаменты в Москве стали дешевле «первички»

В ноябре 2022 года впервые с апреля 2021 года стоимость квадратного метра в апартаментах Москвы стала ниже, чем цена «квадрата» первичного жилья. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков сервиса Сбербанка «Домклик» сообщил «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным экспертов, квадратный метр в столичных апартаментах подешевел на три процента относительно «первички». По сравнению со «вторичкой» апартаменты в одиннадцатом месяце текущего года оказались дороже готовых квартир на восемь процентов. При этом за последние два года разрыв между средней стоимостью «квадрата» в апартаментах и готовых квартирах составлял от 5 до 22 процентов.

По словам руководителя аналитического центра «Домклика» Марии Ромчановой, по предварительным итогам ноября средняя цена квадратного метра в апартаментах Москвы установилась на уровне в 269 тысяч рублей. Она назвала полученный показатель минимальным с июля 2021 года.

Ромчанова отметила, что интерес к апартаментам не спадает, и в среднем за месяц 2022-го в столице совершается на четыре процента больше сделок по сравнению с предыдущим годом. Наибольшим спросом пользуются небольшие объекты со средним метражом в 18,3 «квадрата» и стоимостью в 5,4 миллиона рублей. Примерно 21 процент купленных апартаментов располагался в северо-восточной части столицы, 17 процентов — на севере. На объекты, находящиеся на востоке Москвы, пришлось 13 процентов от всех сделок.