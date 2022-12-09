Названа альтернатива околонулевой ипотеке

В Минстрое назвали альтернативой околонулевой ипотеке другие программы со сниженными ставками, но не близкими к нулю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление замглавы ведомства Никиты Стасишина.

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На данный момент Минстрой и застройщики прорабатывают вопрос введения ставок на уровне 3-5 процентов. По словам Стасишина, вопрос существования околонулевых ставок не обсуждается.

«Околонулевые — да, это не обсуждается, здесь объективна понятна обеспокоенность ЦБ. Но ставки не могут быть 10-12 процентов по определению», — заявил замглавы ведомства.

Позицию властей поддержали в сервисе «Домклик», отметив, что ипотека с низкими ставками представляет риски для заемщиков, так как в подобных случаях завышается стоимость объекта недвижимости.