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46 минут назад

"Этажи": скидки на российские новостройки достигли 20%

Газета.Ru

В конце года у застройщиков наступает традиционный период предновогодних распродаж. Декабрь 2022-го не стал исключением — на объекты недвижимости в настоящее время ряд компаний могут предложить покупателям скидки вплоть до 20%, приводит слова директора департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева газета «Известия».

Скидки на российские новостройки достигли 20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большинство застройщиков традиционно устраивают распродажи в конце года, в ход идут все инструменты стимулирования спроса: от кладовок и паркингов в подарок до скидок. Сейчас часть застройщиков готовы делать скидки до 20% на квартиры от двух комнат и более», — заявил Зайцев.

При этом щедрые предложения готовы сделать клиентам далеко не все российские застройщики. Часть из них, напротив, в последнее время увеличили цены на однокомнатные квартиры и студии на 0,5%, уточнил он.

Основной причиной высоких скидок на новостройки стали опасения по поводу возможного закрытия программы льготной ипотеки. В таких условиях при отсутствии больших дисконтов и субсидированных ставок спрос россиян на объекты недвижимости может упасть, заключил Зайцев.

11 декабря президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предрекла глубокую стагнацию на рынке недвижимости в России. По ее словам, возможное завершение программы льготной ипотеки негативно отразится на спросе, который уже сейчас демонстрирует постепенное снижение.

Недвижимость,Ирина Радченко,Сергей Зайцев,
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