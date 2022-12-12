Когда пенсионеров ждут дополнительные выплаты: 9 поводов

Как сообщили в ПФР, выплаты получит беременные женщины, являющиеся женами военнослужащих по призыву. Для получения денег нежно, чтобы срок беременности был не меньше 180 дней. Также рассчитывать на дополнительные суммы могут и жены учащихся первого курса военного училища или военной кафедры. Сумма выплаты составит 32420 рублей. Для получения денег нужно подать заявление в ПФР по месту жительства. Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионеры могут получить новую льготу с 9 декабря. Получить ее можно в разных регионах России. Фото: ФедералПресс/ Полина Зиновьева