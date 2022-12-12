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8 часов назад

Беременным женщинам дадут по 32 000 рублей, но есть условия: новости понедельника

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Как сообщили в ПФР, выплаты получит беременные женщины, являющиеся женами военнослужащих по призыву. Для получения денег нежно, чтобы срок беременности был не меньше 180 дней. Также рассчитывать на дополнительные суммы могут и жены учащихся первого курса военного училища или военной кафедры. Сумма выплаты составит 32420 рублей. Для получения денег нужно подать заявление в ПФР по месту жительства. Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионеры могут получить новую льготу с 9 декабря. Получить ее можно в разных регионах России. Фото: ФедералПресс/ Полина Зиновьева

Когда пенсионеров ждут дополнительные выплаты: 9 поводов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Недвижимость,Выплаты,Полина Зиновьева,Пенсионный фонд РФ,
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