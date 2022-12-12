Назван топ стран для инвестиций россиян в недвижимость в 2022 году

Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам года. Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), которое есть в распоряжении ТАСС.

"В топ-5 самых популярных среди россиян направлений вошли Турция (24% запросов), ОАЭ (10%), Грузия (9%), Испания и Греция (по 8%)", - говорится в материалах. Также в первой десятке оказались Кипр, Таиланд, Черногория, Франция, Индонезия.

Отмечается, что за 11 месяцев спрос россиян на зарубежную недвижимость увеличился сильнее, чем в большинстве других стран СНГ - на 89%. По этому показателю Россию обошла только Молдавия, откуда за тот же период поступило в два раза больше заявок на покупку, чем годом ранее. Почти в равной степени вырос спрос в Армении и Киргизии - на 43% и 44% соответственно.

Согласно исследованию, наибольшая доля запросов на покупку недвижимости за границей приходится на Москву (44,6%), Санкт-Петербург (10%) и Краснодарский край (4,9%). Среди топ-10 регионов с наиболее активным спросом москвичи также лидируют по среднему бюджету - за 11 месяцев он составил €300 тыс.

Покупатели из некоторых регионов России выделяют на покупку недвижимости за границей в среднем более крупные бюджеты, чем москвичи, заметили аналитики. В число таких регионов входят Челябинская область (€400 тыс.), Алтайский край (€381 тыс.), Самарская область (€380 тыс.) и Приморский край (€303 тыс.). У покупателей недвижимости из Ханты-Мансийского автономного округа средний и максимальный бюджеты соотносимы с московскими.

Цели покупки

В этом году покупатели из России часто выбирали недвижимость с инвестиционными целями, отмечают в Tranio. Более трети заявок по объектам в Дубае (36%) приходится на недвижимость под аренду и новостройки для перепродажи. Основной спрос по Индонезии (65%) и Таиланду (38%) приходится на курортную недвижимость, подходящую как для собственного отдыха, так и под аренду. Турецкая недвижимость интересна россиянам для получения ВНЖ или паспорта и последующей перепродажи (50%), при этом по условиям программы инвестиционного гражданства Турции иностранные собственники должны владеть недвижимостью не менее трех лет, в течение которых объекты чаще всего сдаются в аренду.