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3 часа назад

РБК: объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня

Ura.Ruиещё 3

Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России выросла до 66 миллионов квадратных метров. Аналитики связывают большой объем нераспроданного жилья с тем, что застройщики в 2022 году не сбавили темпы запуска новых проектов.

Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня
Фото: ТАССТАСС

«Площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла 66 млн квадратных метров или 66% от общего объема жилья в стадии строительства (учитывались квартиры, которые уже доступны к покупке, и те, которые еще не вышли на рынок)», — пишет РБК, ссылаясь на данные «INFOLine-Аналитика», которые были предоставлены на основании сведений единой информационной системы жилищного строительства. Отмечается, что это максимальный показатель с января 2020 года.

В частности, по данным аналитического центра госкомпании «Дом.РФ», объем непроданного жилья в новостройках превышает 41 миллион квадратных метров, что на 44% больше, чем в начале 2021 года. Также уточняется, что около 25 миллионов квадратных метров строящегося жилья приходится на проекты, продажи которых еще не доступны. В компании связывают сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости с тем, что застройщики в этом году не сбавили темпы запуска новых проектов.

Ранее стало известно, что Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ» к 2024 году разработают механизм покупки жилья в рассрочку. На льготу смогут рассчитывать определенные категории граждан.

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Недвижимость,Госстрой России,
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