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55 минут назад

Льготную ипотеку на коттеджи попросили продлить

Lenta.ru

Ассоциация деревянного домостроения направила в правительство и Центробанк письмо с просьбой продлить действие программы льготной ипотеки на коттеджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

Льготную ипотеку на коттеджи попросили продлить
Фото: ТАССТАСС

Программу на этот тип недвижимости предложили продлить до 2025-2030 годов. По словам авторов обращения, на данный момент льготная ипотека на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не была реализована в полной мере. В будущем мера позволит снизить долю серого рынка.

«Программа льготной ипотеки в сегменте ИЖС, реализуемая с привлечением профессиональных застройщиков и подрядчиков, не использовала в полной мере свой потенциал поддержки отрасли, не стимулировала развитие смежных отраслей по производству домокомплектов, строительных материалов и комплектующих, не может повлиять на существенный рост стоимости коттеджного строительства», — отмечается в письме.

Ранее в Центральном банке заявили, что государственную программу льготной ипотеки необходимо постепенно свернуть. Замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова отметила, что любая программа субсидирования приводит к искажению цен.

Недвижимость,Банк России,
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