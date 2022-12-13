Льготную ипотеку на коттеджи попросили продлить

«Программа льготной ипотеки в сегменте ИЖС, реализуемая с привлечением профессиональных застройщиков и подрядчиков, не использовала в полной мере свой потенциал поддержки отрасли, не стимулировала развитие смежных отраслей по производству домокомплектов, строительных материалов и комплектующих, не может повлиять на существенный рост стоимости коттеджного строительства», — отмечается в письме.