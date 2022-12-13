Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
13 декабря

Названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем

Мослентаиещё 1

Районы в центре Москвы с дешевым жильем в аренду назвали РБК аналитики рынка недвижимости. Самую недорогую недвижимость в центре города можно снять менее, чем за 30 тысяч рублей в месяц.

Названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Минимальная ставка в базе ЦИАН — 25 тысяч рублей в месяц, в таком бюджете предлагается 14-метровая студия в Пресненском районе, она рассчитана строго на одного жильца. На втором месте — лот за 27 тысяч рублей в месяц. Это 18-метровый апартамент без отделки в современном ЖК в Таганском районе. На третьем — 32-метровая квартира на первом этаже девятиэтажки в Пресненском районе, лот предлагается за 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

По данным «Яндекс Аренды», сильнее всего арендное жилье подешевело в Хамовниках — на 54,3 процента, Басманном районе — на 47,6 процента и Якиманке — на 46,2 процентов.

Ранее были названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем.

Недвижимость,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители