Названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем

«Минимальная ставка в базе ЦИАН — 25 тысяч рублей в месяц, в таком бюджете предлагается 14-метровая студия в Пресненском районе, она рассчитана строго на одного жильца. На втором месте — лот за 27 тысяч рублей в месяц. Это 18-метровый апартамент без отделки в современном ЖК в Таганском районе. На третьем — 32-метровая квартира на первом этаже девятиэтажки в Пресненском районе, лот предлагается за 30 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.