СМИ: в России запустят токены на покупку жилья

В ГК «Инград» считают, что токены могут сделать инвестиции в жилье более доступными. В BGP Litigation отмечают, что текущее законодательство не предусматривает получение прав собственности на недвижимость за счет покупки цифрового финансового актива (ЦФА). Однако у застройщика уже сейчас есть возможность выпустить под постройку дома токены, которые обеспечены денежными требованиями, указали в компании. К примеру, это может быть актив, равный цене 1 кв. м на стадии котлована. ЦФА будет расти в цене в процессе достраивания жилого комплекса, подчеркивают в организации. В таком случае застройщик может рассчитывать на финансирование проекта. Потом ему будет необходимо вернуть инвесторам «заемные» средства с надбавкой. В BGP Litigation считают, что последние рискуют тем, что объект может быть не достроен или девелоперу не хватит финансирования.