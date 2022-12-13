СМИ: в России запустят токены на покупку жилья

В первом квартале 2023 года в России могут внедрить новый инструмент для инвестиций в недвижимость. Речь идет о токенах на участие в долевом строительстве, сообщают «Известия».
После приобретения такого токена на часть стоимости квартиры возможности поселиться в ней у человека не будет. Однако он может претендовать на пассивный доход при росте стоимости объекта.
После сдачи дома застройщиком будут выкуплены токены обратно, а инвестору удастся заработать на разнице в цене. В настоящее время проект прорабатывается группой «Самолет» и рядом других игроков.
В ГК «Инград» считают, что токены могут сделать инвестиции в жилье более доступными. В BGP Litigation отмечают, что текущее законодательство не предусматривает получение прав собственности на недвижимость за счет покупки цифрового финансового актива (ЦФА). Однако у застройщика уже сейчас есть возможность выпустить под постройку дома токены, которые обеспечены денежными требованиями, указали в компании. К примеру, это может быть актив, равный цене 1 кв. м на стадии котлована. ЦФА будет расти в цене в процессе достраивания жилого комплекса, подчеркивают в организации. В таком случае застройщик может рассчитывать на финансирование проекта. Потом ему будет необходимо вернуть инвесторам «заемные» средства с надбавкой. В BGP Litigation считают, что последние рискуют тем, что объект может быть не достроен или девелоперу не хватит финансирования.
Ранее в ноябре Банк России выступил с инициативой заняться проработкой вопроса токенизации традиционных финансовых инструментов, включая ОФЗ.