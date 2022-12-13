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1 час назад

Определены мегаполисы России с подешевевшими новостройками

Lenta.ru

С начала октября к середине декабря 2022 года среди мегаполисов России новостройки больше всего подешевели в Новосибирске, Екатеринбурге и Омске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Определены мегаполисы России с подешевевшими новостройками
Фото: ТАССТАСС

Эксперты определили, что в четвертом квартале Новосибирск оказался лидером по снижению цен на новые дома: стоимость квадратного метра уменьшилась на 4,1 процента до 124,5 тысячи рублей. Вторую строчку занял Екатеринбург со снижением на 2,6 процента. Топ-3 списка замкнул Омск, где отрицательная динамика достигла 2,4 процента. Ниже расположились Санкт-Петербург и Москва, где новостройки подешевели на 1,6 процента и 0,9 процента соответственно.

При этом в указанный период в некоторых городах стоимость квадратного метра увеличилась. Наибольший рост зафиксировали в Самаре — на 12,3 процента. Ниже в списке расположились Ростов-на-Дону и Красноярск, где динамика достигла пяти процентов и 4,2 процента соответственно.

Ранее в компании Est-a-Tet определили, что с января по ноябрь 2022 года среди административных округов старой Москвы жилье в новостройках больше всего подорожало в Восточном АО. В среднем за указанный период квадратный метр в новостройке стал стоить больше на 9,9 процента.

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