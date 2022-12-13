Аналитики ЦИАН оценили падение спроса на новостройки в 2022 году

Спрос россиян на новостройки в 2022 году упал на 26% по сравнению с 2021 годом. Такие результаты в ходе соответствующего исследования получили аналитики ЦИАН. Документ оказался в распоряжении «РБК».

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В своей работе специалисты ЦИАН анализировали число просмотров объявлений на сайте сервиса. Отмечается, что в первые два месяца 2022 года данный показатель был сопоставим с прошлогодним, но в конце февраля он резко упал на 12%. Затем в марте он снова частично восстановился за счет инвесторов, вкладывающих средства в квадратные метры на фоне снижения курса рубля, и ипотечных заемщиков, стремящихся заключить кредитные договоры на старых условиях.

Однако с апреля и до середины июля спрос снова начал падение. Восстановить баланс помог перезапуск льготной ипотеки на новостройки в середине лета. Но он также сохранялся недолго — до сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию. За неделю падение просмотров составило 23% или в два раза в годовой динамике. К восстановлению спрос начал приходить лишь во второй декаде октября.