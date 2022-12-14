В России предсказали падение цен на жилье

В 2023 году квартиры на вторичном рынке России могут подешеветь на 15-20 процентов. Падение цен на жилье предсказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев, передает «Говорит Москва».

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По словам Апрелева, сейчас начался тренд на снижение. На данный момент «вторичка» уже в среднем подешевела на пять-семь процентов. Эксперт не советует спешить покупать жилье.

«Люди откладывают покупку, это разумно. Собственно говоря, это тоже приводит к понижению спроса и приведет к еще более четкой стабильной коррекции цен в сторону понижения, которое ожидается», — пояснил Апрелев.

Он добавил, что в ближайшее время число платежеспособных покупателей на рынке сократится.