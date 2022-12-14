Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
23 минуты назад

В России предсказали падение цен на жилье

Lenta.ruиещё 2

В 2023 году квартиры на вторичном рынке России могут подешеветь на 15-20 процентов. Падение цен на жилье предсказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев, передает «Говорит Москва».

В России предсказали падение цен на жилье
Фото: ТАССТАСС

По словам Апрелева, сейчас начался тренд на снижение. На данный момент «вторичка» уже в среднем подешевела на пять-семь процентов. Эксперт не советует спешить покупать жилье.

«Люди откладывают покупку, это разумно. Собственно говоря, это тоже приводит к понижению спроса и приведет к еще более четкой стабильной коррекции цен в сторону понижения, которое ожидается», — пояснил Апрелев.

Он добавил, что в ближайшее время число платежеспособных покупателей на рынке сократится.

В ноябре в России подешевело жилье в новостройках. За месяц средняя стоимость квадратного метра упала на один процент — снижение стало рекордным с момента запуска льготной ипотеки на новостройки весной 2020 года. Показатель рос с января по апрель и за указанный период увеличился на 10,9 процента, до 101,12 тысячи рублей за «квадрат».

Недвижимость,Константин Апрелев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители