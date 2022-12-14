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1 час назад

Определены регионы России с самым доступным жильем

Lenta.ru

Быстрее всего накопить на готовую квартиру удастся жителям Магаданской области и Чукотки. Регионы России с самым доступным жильем определили аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Определены регионы России с самым доступным жильем
Фото: ТАССТАСС

На основании данных Росстата специалисты рассчитали, сколько по времени жителям разных субъектов страны придется откладывать деньги на приобретение квартиры на вторичном рынке, если не пользоваться ипотекой и направлять на эти цели всю зарплату целиком.

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Среднестатистический россиянин, который получает 62 тысячи рублей в месяц, может накопить на среднюю квартиру стоимостью 4,7 миллиона рублей за 6,4 года.

«Еще в 2019 году средний житель страны мог накопить на жилье за пять лет — таким образом, доступность недвижимости существенно упала за три года», — заявил гендиректор портала ПавеПавел Луценко.

Эксперт добавил, что квартиры за этот период подорожали сильнее, чем выросли зарплаты населения — 49 процентов против 25 процентов.

Быстрее всего, по оценкам «Мира квартир», накопить на собственное жилье смогут жители Магаданской области и Чукотского автономного округа — за 3,8 и 3,9 года соответственно. Однако специалисты уточнили, что высокие зарплаты в этих регионах получают в основном те, кто приезжает туда работать вахтовым методом. При этом покупают жилье в основном местные жители, доходы которых значительно ниже.

В десятку регионов с минимальными сроками накопления также вошли Мурманская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Тюменская область, Еврейская АО и Архангельская область. В этих регионах копить на квартиру придется не более пяти лет, за исключением Архангельской области, в которой срок ожидания личного жилья составит 5,4 года, уточнили аналитики.

«Больше всех придется ждать жителям Севастополя — долгих 16 лет! И хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52 процента, в то время как зарплата — всего на 16 процентов. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет», — рассказали специалисты.

Долго откладывать на жилье также потребуется в Дагестане (14,2 года), Краснодарском крае (13,3 года), Калининградской области (12,1 года), Карачаево-Черкесии (12,2 года), Ингушетии (11,8 года), Северной Осетии (11,8 года) и Чечне (10,9 года).

В Москве, по оценкам экспертов, накопить на готовую квартиру получится в среднем за 12,4 года. Средний житель Санкт-Петербурга при этом сможет накопить на квартиру быстрее — за 10,3 года. В Подмосковье откладывать всю среднюю зарплату придется 9,1 года, в Ленобласти — 8,3 года.

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Ранее гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в 2023 году доступность жилья в России не снизится. Глава госкомпании отметил, что на рынке жилья не распродано около 40 миллионов квадратных метров. При этом спрос населения был удовлетворен, цены начали стабилизироваться.

Недвижимость,Павел Луценко,Виталий Мутко,Росстат,
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