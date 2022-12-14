Эксперты рассказали, сколько придется копить на квартиру в разных регионах РФ

В России за последние три года существенно снизился показатель доступности жилья. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на исследование специалистов портала "Мир квартир". Аналитики с помощью собственной базы данных и статистики Росстата сопоставили цены на жилплощадь с уровнем зарплат в разных регионах. Они оценили, сколько среднему жителю конкретного региона придется копить на квартиру на вторичном рынке, если не пользоваться ипотекой и всю зарплату целиком откладывать на покупку. Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что в среднем россиянин с зарплатой 62 тысячи рублей накопит на квартиру стоимостью более 4,7 миллиона рублей за 6,4 года. При этом в 2019 году ему бы понадобилось пять лет. Вместе с тем он подчеркнул, что в среднем зарплата населения выросла на 25%, а стоимость жилья увеличилась на 49%. Быстрее всего на жилье смогут накопить жители Магаданской области и Чукотского автономного округа. Купить квартиру они смогут за 3,8 и 3,9 года соответственно. В топ-10 регионов с минимальными сроками накопления вошли Мурманская область, Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Тюменская область и Еврейская АО. Там жилье можно купить не более чем за пять лет. При этом в Архангельской области на эту цель уйдет 5,4 года. "Больше всех придется ждать жителям Севастополя – долгих 16 лет! И хотя в последние месяцы цены на недвижимость здесь падают, но с 2019 года квартиры выросли в цене на 52%, в то время как зарплата – всего на 16%. Жители Крыма в целом в таком же положении и должны будут копить 14 лет", – заключили аналитики. В Дагестане придется откладывать на квартиру 14,2 года, в Краснодарском крае – 13,3 года, Калининградской области – 12,1 года, Карачаево-Черкесии – 12,2 года, Ингушетии и Северной Осетии – 11,8 года, Чечне – 10,9 года. В Москве же в среднем придется копить 12,4 года. В компании отметили, что в столице одна из самых высоких зарплат в стране – в среднем 114 тысяч рублей, но и самые дорогие квартиры – в среднем 17 миллионов рублей. При этом средний житель Петербурга сможет накопить на жилье за 10,3 года. Ранее сообщалось, что за 11 месяцев в Москве число сделок на вторичном рынке жилья сократилось на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошло года. В ноябре 2022 года в Москве было совершено 10,8 тысячи сделок на рынке вторичного жилья, в то время как в данный период 2021 года – 13,8 тысячи.