Россияне вновь разогнали рынок жилья в одной стране до рекорда

В ноябре 2022 года россияне приобрели в Турции более 2,5 тысячи объектов недвижимости, показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений. О том, что россияне вновь разогнали рынок жилья в Турции до рекорда, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным специалистов, количество приобретенных объектов турецкой недвижимости в ноябре нынешнего года оказалось на 27,28 процента больше, чем в октябре, и составило 2575. Они добавили, что число сделок с жильем с участием граждан России растет на протяжении двух месяцев подряд.

Кроме того, за 11 месяцев текущего года россияне приобрели в курортной стране на 209,5 процента больше объектов, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего с начала 2022-го они купили там 13,9 тысячи лотов.