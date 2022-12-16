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47 минут назад

Россияне вновь разогнали рынок жилья в Турции до рекорда

Lenta.ruиещё 4

В ноябре 2022 года россияне приобрели в Турции более 2,5 тысячи объектов недвижимости, показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений. О том, что россияне вновь разогнали рынок жилья в Турции до рекорда, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

Россияне вновь разогнали рынок жилья в одной стране до рекорда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным специалистов, количество приобретенных объектов турецкой недвижимости в ноябре нынешнего года оказалось на 27,28 процента больше, чем в октябре, и составило 2575. Они добавили, что число сделок с жильем с участием граждан России растет на протяжении двух месяцев подряд.

Кроме того, за 11 месяцев текущего года россияне приобрели в курортной стране на 209,5 процента больше объектов, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего с начала 2022-го они купили там 13,9 тысячи лотов.

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В декабре аналитики международного брокера недвижимости Tranio пришли к выводу, что в 2022 году самыми популярными у россиян странами для покупки жилья оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. По их данным, на Турцию, лидера рейтинга, пришлось 24 процента запросов от россиян.

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