В Подмосковье подорожало загородное жилье

За год загородное жилье в Подмосковье подорожало на 25 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лот на первичном рынке загородной недвижимости стал в среднем стоить 7,9 миллиона рублей. Больше всего за год подорожали таунхаусы и дуплексы — стоимость увеличилась на 99 процентов до 33,8 миллиона рублей. Коттеджи подорожали на 28 процентов — объекты в среднем стали стоить 30,7 миллиона рублей. Участки без подряда прибавили в цене 19 процентов — средняя цена достигла 4,8 миллиона рублей.

Что касается расположения выставленных на продажу объектов, то 43 процента из них находятся на расстоянии более 60 километров от МКАД, 30 процентов — на расстоянии 40-60 километров. Удаленность от Москвы 23 процентов лотов составила 21-40 километров.