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1 час назад

В Сбербанке назвали плюсы увеличения льготной ставки по ипотеке

Lenta.ru

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов прокомментировал решение об увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России. Плюсы этой идеи он назвал в разговоре с РИА Новости.

В Сбербанке назвали плюсы увеличения льготной ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Попова, данное решение является наиболее взвешенным в текущей ситуации и поможет поддержать спрос на жилье среди россиян.

Он также указал, что Сбербанк выступал за плавную корректировку льготной программы господдержки и ее модификацию в 2023 году.

«Поэтому мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8 процентов с действующих 7 процентов», — отметил Попов.

В четверг, 15 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки было решено продлить до июля 2024 года. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства также подчеркнул, что в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно.

Недвижимость,Анатолий Попов,Владимир Путин,Сбербанк России,
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