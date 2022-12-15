В Сбербанке назвали плюсы увеличения льготной ставки по ипотеке

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов прокомментировал решение об увеличении льготной ставки по ипотеке на новостройки в России. Плюсы этой идеи он назвал в разговоре с РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Попова, данное решение является наиболее взвешенным в текущей ситуации и поможет поддержать спрос на жилье среди россиян.

Он также указал, что Сбербанк выступал за плавную корректировку льготной программы господдержки и ее модификацию в 2023 году.

«Поэтому мы приветствуем решение президента о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, с увеличением ставки до 8 процентов с действующих 7 процентов», — отметил Попов.