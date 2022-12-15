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55 минут назад

Сбер остановит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой до 3 процентов

Lenta.ru

Сбербанк объявил, что остановит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее трех процентов. Их перестанут принимать с 27 декабря, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в беседе с РИА Новости.

Сбер остановит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой до 3%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в этом вопросе Сбер следует позиции Центробанка (ЦБ) о жилищных кредитах с околонулевой процентной ставкой. Попов заметил, что поддерживает требование регулятора, так как заемщики не всегда понимают механизм и условиях подобных программ. «Такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене», — заявил зампред правления банка.

Попов добавил, что заявки, которые Сбер одобрил до 26 декабря, будут выдаваться на прежних условиях, если девелопер до 25 декабря направил в банк гарантийное письмо по ней. Если же субсидию не направили в этот срок, банк переведет заявку на стандартные условиях без субсидии.

Осенью глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что околонулевые ставки по ипотеке являются маркетинговым ходом, из-за которого люди часто покупают квартиру по завышенной цене. Тогда же она пообещала, что регулятор примет меры в отношении ставок по жилищным кредитам ниже одного процента.

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