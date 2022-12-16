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1 час назад

Россияне назвали необходимую для ремонта сумму

Lenta.ru

Большинство россиян готовы потратить на ремонт жилья не больше миллиона рублей. Необходимую по мнению граждан сумму для переделки квартиры назвали сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне назвали необходимую для ремонта сумму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

70 процентов клиентов сервиса согласны отдать за ремонт от 500 тысяч до миллиона рублей. 15 процентов готовы потратить на улучшение жилья один-два миллиона, девять процентов — два-четыре миллиона, а три процента — до 500 тысяч и более четырех миллионов рублей. Поисковые запросы на сервисе показывают, что россияне на 12 процентов чаще интересуются ремонтов во вторичном жилье, чем в новостройках. Больше всего ремонтом новых квартир интересовались в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а ремонтом «вторички» — в Москве, Петербурге и Нижегородской области.

Причинами вынужденного ремонта в 2022 году чаще всего становились заливы — на них пришлось 68 процентов страховых случаев. В среднем восстановление имущества в таком случае обходится в 46,8 тысячи рублей. Еще 11 процентов выплат были вызваны пожарами, 10 процентов — стихийными бедствиями, шесть процентов — гражданской ответственностью перед соседями.

Ранее в декабре сообщалось, что 49 процентов россиян решили заняться ремонтом в новогодние праздники. Большинство опрошенных (64 процента) объяснили свое решение тем, что не успеют закончить работы до Нового года.

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