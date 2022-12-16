Россияне назвали необходимую для ремонта сумму

Большинство россиян готовы потратить на ремонт жилья не больше миллиона рублей. Необходимую по мнению граждан сумму для переделки квартиры назвали сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

70 процентов клиентов сервиса согласны отдать за ремонт от 500 тысяч до миллиона рублей. 15 процентов готовы потратить на улучшение жилья один-два миллиона, девять процентов — два-четыре миллиона, а три процента — до 500 тысяч и более четырех миллионов рублей. Поисковые запросы на сервисе показывают, что россияне на 12 процентов чаще интересуются ремонтов во вторичном жилье, чем в новостройках. Больше всего ремонтом новых квартир интересовались в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а ремонтом «вторички» — в Москве, Петербурге и Нижегородской области.

Причинами вынужденного ремонта в 2022 году чаще всего становились заливы — на них пришлось 68 процентов страховых случаев. В среднем восстановление имущества в таком случае обходится в 46,8 тысячи рублей. Еще 11 процентов выплат были вызваны пожарами, 10 процентов — стихийными бедствиями, шесть процентов — гражданской ответственностью перед соседями.