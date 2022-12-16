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33 минуты назад

Юрист объяснил, почему не стоит оформлять недвижимость на детей

News.ru

Оформление недвижимости на ребенка может создать массу неудобств, потому что в таком случае до его совершеннолетия ее нельзя будет продать без согласия органов опеки и попечительства, рассказал «Газете.Ru» юрист Петр Гусятников. Он добавил, что для закрытия подобной сделки ребенку нужно предоставить равноценное имущество, в противном случае ведомство не одобрит ее. Однако даже в случае выполнения всех условий, выполнение сделки может сильно затянуться из-за сбора документов и вынесения решения, которые, как правило, продолжаются около полутора месяцев.

Юрист объяснил, почему не стоит оформлять недвижимость на детей
Фото: ТАССТАСС

На любые сделки, связанные с отчуждением собственности несовершеннолетних, нужно брать разрешение органов опеки и попечительства. При этом ребенок должен получить взамен равноценное имущество, — рассказал Гусятников.

Юрист отметил, что органы опеки охотно одобряют сделки по продаже оформленного на несовершеннолетних имущества, когда интересы ребенка не ущемляются. По его словам, при вынесении решения они могут даже согласиться с уменьшением площади предоставляемого ребенку жилья, если оно располагается в лучшем районе и в более новом доме. Эксперт пояснил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

Риэлтор Ирина Зырянова ранее рассказала, что продажа квартиры является хорошим вариантом в случае улучшения жилищных условий или необходимости получения денежных средств, однако в большинстве случаев не следует продавать жилище, если оно является единственным у человека. Она отметила, что человеку следует оценить все возможные последствия подобной сделки перед ее осуществлением.

Недвижимость,Ирина Зырянова,Петр Гусятников,
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